Devisen: Euro zum US-Dollar weiter über 1,15

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt hat sich der US-Dollar nach seiner gestrigen Abwärtsbewegung vor dem Wochenende zwar etwas stabilisiert. Auf Wochensicht ist der Abwärtstrend zum Euro und Franken aber markant.

Das EUR/USD-Paar notiert am Freitag kurz vor Mittag bei 1,1511 und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie schon am Morgen. Am Vortag war der Kurs im Hoch bis auf 1,15395 gestiegen. Noch Anfang der Woche bewegte sich das Währungspaar zum Teil klar unter 1,14.

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Auch zum Franken büsste der Dollar im Wochenverlauf markant an Terrain ein. Notierte das USD/CHF-Währungspaar in der ersten Wochenhälfte zum Teil noch über 0,82, fiel es auf zuletzt noch 0,8078, wobei der Tiefpunkt am Donnerstagnachmittag mit 0,8038 nochmals klar darunter liegt. Das EUR/CHF-Paar bewegte sich zuletzt um die Marke von 0,93 (aktuell 0,298).

Vor allem der Zinsentscheid der US-Notenbank vom Mittwochabend (hiesiger Zeit) drückte diese Woche auf den Greenback. Zwar war der Entscheid, die Zinsen unverändert zu belassen, so erwartet worden. Allerdings hatten sich 3 Fed-Mitglieder für eine Zinserhöhung ausgesprochen, zudem glänzte der neue Fed-Chef Kevin Warsh wieder mit "Nicht-Kommunikation". Warsh habe die Kunst perfektioniert, eine lange Antwort zu geben, letztlich aber wenig dabei zu sagen, meinte ein Händler dazu. Entsprechend seien die Ungewissheiten, wohin die Reise gehe, relativ gross.

Etwas Druck auf den Dollar gab es zuletzt allerdings auch noch von anderer Seite. Analysten hatten am Vortag auf Spekulationen verwiesen, dass die japanische Notenbank den Yen mit Devisenmarktinterventionen gegen den US-Dollar gestützt habe. Hinzu waren überraschend robuste BIP-Daten aus der Eurozone gekommen.

Nun stehen im Tagesverlauf weitere Konjunkturdaten auf der Agenda. Am Nachmittag sind es mit dem Chicago PMI und dem Konsumentenvertrauen der Uni Michigan wichtige US-Stimmungsindikatoren. Die am Morgen veröffentlichten Inflationsdaten der Eurozone fielen derweil im Rahmen der Erwartungen aus und hatten entsprechend wenig Einfluss am Devisenmarkt.

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