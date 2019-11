Devisen: Euro zum Dollar leicht stärker - zum Franken über 1,10

Anzeige



FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich zum US-Dollar am Donnerstagvormittag im weiteren Verlauf leicht verbessert. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1017 US-Dollar und damit etwas mehr als am früheren Morgen, als sie zu 1,1005 Dollar gehandelt worden war.

Das Währungspaar Euro/Franken schaffte es derweil knapp über die Marke von 1,10. Derzeit hält sich der Euro dort und notiert bei 1,1003 Franken. Am früheren Donnerstagmorgen und Mittwochabend lag er noch knapp darunter. Der Dollar wird zu 0,9986 Franken gehandelt.

Von den bisherigen Daten gingen keine Impulse aus. Das Geldmengenwachstum entsprach in etwa den Erwartungen. "Das Wachstum der Geldmenge M3 fällt moderat aus und so ist der monetäre Preisdruck weiterhin mässig", schrieb Volkswirt Ulrich Wortberg in einer Einschätzung. Von Interesse könnten noch die Stimmungsdaten der EU-Kommission und Verbraucherpreisdaten aus Deutschland sein. In den USA bleibt es dagegen sehr ruhig, weil dort der Feiertag Thanksgiving begangen wird.

Kursgewinne verbuchte das britische Pfund. Auslöser war eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die für die Parlamentswahl am 12. Dezember einen deutlichen Wahlsieg der konservativen Partei prognostiziert und damit die Unsicherheit am Markt verringerte. Die Umfrage gilt als recht zuverlässig, weil sie das Resultat der vorherigen Parlamentswahl im Jahr 2017 gut vorhergesagt hatte.

Donnerstag Donnerstag Mittwoch Mittwoch Mittwoch (10.40) (07.43) (21.10) (17.02) (13.06) EUR/USD 1,1017 1,1005 1,1005 1,1002 1,1006 USD/CHF 0,9986 0,9992 0,9996 0,9990 0,9978 EUR/CHF 1,1003 1,0999 1,0999 1,0988 1,0984 GBP/CHF 1,2914 1,2931 1,2909 1,2865 1,2861 USD/JPY 109,42 109,47 109,58 109,39 109,12

