Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’183 0.2%  SPI 18’490 0.6%  Dow 47’917 -0.6%  DAX 23’804 0.0%  Euro 0.9255 0.1%  EStoxx50 5’926 0.5%  Gold 4’754 -0.3%  Bitcoin 57’682 1.6%  Dollar 0.7889 -0.1%  Öl 94.7 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850NVIDIA994529Swiss Re12688156Holcim1221405Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Intel-Aktie im Höhenflug: Google-KI-Pakt entfacht Rekordrally
Sazerac meldet wohl Interesse an Brown-Forman an: Aktie sinkt nach Übernahmegerüchten
Lockheed Martin-Aktie steigt nach Milliarden-Deal - so reagieren Rheinmetall, TKMS, RENK und HENSOLDT
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
ETF-Sparplan richtig starten: Ohne typische Anfängerfehler
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

10.04.2026 21:15:36

Devisen: Euro zu Franken und Dollar etwas fester - Hoffnung auf Verhandlungen

Der Euro hat am Abend zum Franken wie zum Dollar etwas zugelegt. Er profitierte von der Hoffnung auf eine dauerhafte Öffnung der Strasse von Hormus und sinkende Rohölpreise.

Die europäische Gemeinschaftswährung kostet im späten Handel 0,9253 Franken, nachdem sie noch zu 0,9237 Franken gehandelt worden war. Zur US-Währung notiert der Euro mit 1,1732 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1717 Dollar. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum von der Stelle und notierte am Abend bei 0,7887 Franken.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg soll es ab diesem Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran geben. Ziel ist eine Beendigung des Kriegs, der mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran Ende Februar begonnen hatte.

Die am Freitag veröffentlichten US-Konjunkturdaten belasteten tendenziell den Dollar. Die Inflationsrate in den USA ist zwar angesichts deutlich gestiegener Energiepreise im März deutlich gestiegen. Die Jahresrate blieb mit 3,3 Prozent aber leicht hinter den Erwartungen zurück. Ökonomen gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed zunächst einmal die weitere Entwicklung beobachten wird und die Leitzinsen noch nicht anheben wird. Das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima war auf ein Rekordtief gefallen.

Zürich (awp)

Partner-Image

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 15/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 15/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 159.2935 0.2935
0.18

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ServiceNow von vor 5 Jahren bedeutet
KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Palantir-Aktie rutscht ab: Bericht über Mitarbeiter-Zugriff auf interne NHS-Kommunikationssysteme
Lockheed Martin-Aktie steigt nach Milliarden-Deal - so reagieren Rheinmetall, TKMS, RENK und HENSOLDT
Idorsia: Amer Joseph zum neuen Chief Medical Officer ernannt - Aktie letztlich im Minus
Mutares kauft zwei Autozulieferer von Magna - Aktie leichter
Gold vor Mega-Rally? Yardeni prognostiziert 10'000 Dollar bis 2030 trotz Bärenmarkt
Amazon-Aktie im Fokus: KI-Umsatz über 15 Milliarden US-Dollar - Analysten bleiben bullish
JPMorgan belässt UBS auf "Overweight" - Aktie schwächer