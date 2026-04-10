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10.04.2026 21:15:36
Devisen: Euro zu Franken und Dollar etwas fester - Hoffnung auf Verhandlungen
Die europäische Gemeinschaftswährung kostet im späten Handel 0,9253 Franken, nachdem sie noch zu 0,9237 Franken gehandelt worden war. Zur US-Währung notiert der Euro mit 1,1732 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1717 Dollar. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum von der Stelle und notierte am Abend bei 0,7887 Franken.
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Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg soll es ab diesem Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran geben. Ziel ist eine Beendigung des Kriegs, der mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran Ende Februar begonnen hatte.
Die am Freitag veröffentlichten US-Konjunkturdaten belasteten tendenziell den Dollar. Die Inflationsrate in den USA ist zwar angesichts deutlich gestiegener Energiepreise im März deutlich gestiegen. Die Jahresrate blieb mit 3,3 Prozent aber leicht hinter den Erwartungen zurück. Ökonomen gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed zunächst einmal die weitere Entwicklung beobachten wird und die Leitzinsen noch nicht anheben wird. Das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima war auf ein Rekordtief gefallen.
Zürich (awp)
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