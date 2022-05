Devisen: Euro zieht zum US-Dollar an - EUR/CHF über 1,04 gestiegen

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Freitag nach einer kurzen Schwächephase wieder gefangen und ist zuletzt spürbar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostete am Mittag bis zu 1,0597 US-Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als am Vorabend. Im frühen Handel war der Euro noch bis auf 1,0483 Dollar gefallen. Er hatte sich damit wieder dem tiefsten Stand seit 2017 genähert.

Auch das EUR/CHF-Währungspaar hat sich wieder deutlich erholt. Nachdem es im Tief am frühen Morgen auf rund 1,0330 abgesackt war, legte es schnell wieder deutlich zu und übersprang dann am frühen Nachmittag mit 1,0411 die Marke von 1,04. Dies ist der höchste Stand seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. Wenn der massgebliche Widerstand bei 1,04 falle, könnte es gut zu einem Anstieg Richtung 1,06 kommen, heisst es in einem Kommentar von Valiant. Solange die SNB keine Zinserhöhungsabsichten erkennen lasse, bleibe das Währungspaar jedenfalls gut abgestützt.

Zum US-Dollar notierte der Franken zuletzt bei 0,9835, nachdem am Vorabend die Marke von 0,99 mit 0,9891 knapp verpasst worden. Über der Parität wurde das USD/CHF-Paar letztmals im Dezember 2019 gehandelt.

Frischen Schwung erhielt der Euro zuletzt durch Aussagen des französischen Notenbankchefs Francois Villeroy de Galhau. Seiner Einschätzung nach könnten die Leitzinsen im Euroraum bis Jahresende wieder über Null steigen. "Wenn keine unvorhergesehenen neuen Schocks auftreten, würde ich es für realistisch halten, dass wir bis zum Ende dieses Jahres in ein positives Territorium kommen", sagte Villeroy de Galhau, der im EZB-Rat über die Geldpolitik mitentscheidet. Höhere Zinsen machen eine Währung in der Regel attraktiver für Anleger.

Im frühen Handel hatten enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland den Euro belastet. Die hiesige Industrie hatte im März deutlich weniger produziert. Die Gesamtherstellung ging zudem weitaus stärker zurück als von Analysten erwartet.

"Die schlechten Nachrichten reissen nicht ab", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Die Exporte und die Auftragseingänge hätten bereits in dieser Woche deutlich nachgegeben, nun komme auch noch eine kräftig rückläufige Industrieproduktion dazu. Der Rückgang der Produktion sei Folge des Krieges in der Ukraine. So habe etwa die Automobilindustrie im März wegen fehlender Kabelbäume aus der Ukraine besonders stark gelitten.

Im weiteren Handelsverlauf richten sich die Blicke auf den US-Arbeitsmarkt. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Jobbericht. Analysten erwarten eine anhaltend robuste Entwicklung mit steigender Beschäftigung und sinkender Arbeitslosigkeit. Zunehmend in den Fokus rückt die Lohnentwicklung, die bereits deutlich angezogen hat und droht, die sehr hohe Inflation weiter anzufachen. Die US-Notenbank hat in dieser Woche ihren Kampf gegen die hohe Teuerung mit einer deutlichen Zinsanhebung verschärft.

/la/jsl/jha/uh/ys