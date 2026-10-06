Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’854 1.1%  SPI 19’655 1.0%  Dow 51’268 0.2%  DAX 25’425 0.7%  Euro 0.9349 0.2%  EStoxx50 6’284 0.7%  Gold 4’153 0.3%  Bitcoin 71’521 0.4%  Dollar 0.8313 0.0%  Öl 98.5 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Eni-Aktie im Minus: Preisanstieg an Italiens Tankstellen trotz Preisdeckel
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
UBS-Aktie in Grün: Grossbank überträgt ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
So bewegen sich Franken, Euro und Dollar am Dienstag
Suche...
ETF Sparplan
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

06.10.2026 11:48:37

Devisen: Euro zeigt sich dank Le Pen etwas erholt

Zürich (awp) - Der Euro hat sich am Dienstagvormittag etwas von dem jüngsten Schwächeanfall erholt. Als Stütze erweisen sich Aussagen der französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen. Die Vorsitzende des "Rassemblement National" schlug in einem Haushaltsplan vor, das Staatsdefizit bis 2032 unter drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu senken.

Das stützt auch den Euro, wie der aktuelle Kurs von 0,9348 Franken zeigt. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9327 Franken gehandelt. Auch das Euro/Dollar-Paar hat angezogen und kostet aktuell 1,1242 US-Dollar (Morgen: 1,1216). Das Dollar/Franken-Paar ist bei zuletzt 0,8315 wenig verändert.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Händler verweisen auch auf die Anleihemärkte, wo die Aussagen Le Pens ebenfalls für merkliche Entspannung bei den Renditen sorgten. Besonders deutlich war sie in Frankreich. Le Pen gilt derzeit als Favoritin für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. Die wachsenden Staatsschulden und die politische Unsicherheit hatten in Frankreich zuletzt die Renditen stark steigen lassen und den Euro merklich belastet.

awp-robot/hr/to

Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 158.2160 0.3200
0.20

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Sika Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Sika
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Montagnachmittag fester
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich