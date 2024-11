Devisen: Euro wieder über 1,05 Dollar - Seitwärts zum Franken

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt ist am Mittwoch eine gewisse Seitwärtstendenz vor zahlreichen US-Konjunkturdaten zu sehen. Gerade vor der Veröffentlichung des PCE-Preisindex, der als bevorzugtes Inflationsmass der US-Notenbank gilt, wollen sich Anleger nicht zu stark positionieren. Zudem rücken dann in den kommenden zwei Tagen Preisdaten aus wichtigen EU-Ländern wie Deutschland oder Frankreich sowie der Eurozone insgesamt in den Blick.

Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9284 mehr oder weniger auf der Stelle tritt, schaffte es der Euro zum US-Dollar immerhin wieder über die Marke von 1,05. Gegen Mittag wurden 1,0519 Dollar bezahlt.

Derweil gab der Dollar am Vormittag auch zum Franken leicht nach und wird zurzeit bei 0,8828 Franken gehandelt. Im frühen Handel wurden noch 0,8852 Franken bezahlt.

