Devisen: Euro wenig verändert zu Dollar und Franken

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1072 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Auch zum Franken bewegt sich der Euro mit 1,0965 Franken im Rahmen seiner jüngsten Handelsspanne. Der US-Dollar hält sich bei 0,9905 Franken knapp oberhalb der 0,99er Marke.

Marktbeobachter sprechen von einem impulsarmen Handel. Seit Beginn der Woche wurden kaum wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Abend dürften Aussagen der US-Notenbank Fed für etwas mehr Kursbewegung am Devisenmarkt sorgen.

Auf dem Programm steht das Protokoll der vergangenen Zinssitzung der amerikanischen Notenbank, von dem sich Anleger Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA erhoffen. Zuletzt hatte die Fed nach drei Zinssenkungen im laufenden Jahr Signale für eine Zinspause geliefert.

