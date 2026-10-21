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21.10.2026 11:57:36
Devisen: Euro wenig bewegt - Britisches Pfund zieht nach Inflationsdaten an
Zürich (awp) - Am Devisenmarkt zeigen sich die Kurse am Mittwochmittag nur wenig bewegt. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9260 mehr oder weniger auf der Stelle.
Auch das Dollar/Franken-Paar bewegte sich in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8251. Und auch die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt und notierte zuletzt bei 1,1223.
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Wenig verändert hielt sich auch der Kurs des britischen Pfund im Handel mit Dollar oder Franken, obwohl die Inflation in Grossbritannien überraschend stark gestiegen ist. Im September legten die Inflationsrate auf 3,5 Prozent zu von zuvor 3,1 Prozent. Am Markt war nur eine Teuerung von 3,4 Prozent erwartet worden.
awp-robot/tp
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