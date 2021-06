Devisen: Euro weiter über 1,22 US-Dollar - USD/CHF unter 0,90 Franken

Anzeige



FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Dienstagmorgen weiter über der Marke von 1,22 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,2221 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0989 Franken wenig verändert gegenüber dem Vortag. Der Dollar pendelt derweil mit 0,8992 Franken weiter um die Marke von 0,90 herum.

Am Dienstag stehen wichtige Stimmungsdaten aus der Industrie auf dem Programm. In Europa veröffentlichen die Marktforscher von Markit ihre Unternehmensumfrage, in den USA gibt das Institut ISM seinen Einkaufsmanagerindex bekannt. Die Indikatoren liefern Hinweise auf den Zustand der Konjunktur.

In der Eurozone werden darüber hinaus Inflationsdaten erwartet. Aufgrund des Preisverfalls während der ersten Corona-Welle vor einem Jahr wird mit einer anziehenden Inflationsrate auf Jahressicht gerechnet. Neben diesem statistischen Effekt steigen die Preise vieler Rohstoffe und Vorprodukte, da es im internationalen Handel derzeit zu zahlreichen Engpässen kommt. Die EZB betrachtet die Entwicklung bisher als zeitweilig und will geldpolitisch nicht reagieren.

