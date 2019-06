Devisen: Euro weiter über 1,12 US-Dollar - zum Franken weiter unter 1,12

Anzeige



» Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Freitag weiter über der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1265 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Zum Schweizer Franken blieb zum Euro mit 1,1172 Franken weiter unter 1,12 Franken. Am Vortag war die Einheitswährung nach der EZB-Entscheidung zeitweise in die Nähe der Marke von 1,12 Franken vorgestossen, hatte dann die Gewinne aber wieder abgegeben. Die ZKB rechnet im zweiten Halbjahr mit einer moderaten Erholung des Euro. Risiken seien allerdings eine Eskalation im Handelsstreit oder im Budgetstreit zwischen Italien und der EU.

Der Dollar steht mit 0,9918 Franken praktisch auf dem Stand vom Vorabend.

Vor dem Wochenende blicken Analysten und Anleger vor allem auf Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Stellenbericht. Es wird mit einem soliden Jobaufbau bei weiterhin niedriger Arbeitslosigkeit gerechnet. Allerdings haben einige Konjunkturdaten zuletzt enttäuscht, was Spekulationen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed ausgelöst hat. Daher wird der Arbeitsmarktbericht mit Spannung erwartet.

/bgf/mis/pre/jb