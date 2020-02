Devisen: Euro weiter über 1,10 Dollar und 1,07 Franken

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Vormittag nur wenig von der Stelle bewegt. Gegenüber dem US-Dollar bleibt der Euro-Kurs mit 1,1055 über 1,10 Dollar. Und zum Franken notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,0715 weiter über 1,07 Franken. Damit hält die Erholung beim Euro an. Am Montag markierte der Kurs bei 1,0663 Franken noch ein Jahrestief. Der US-Dollar notiert zum Franken mit 0,9687 etwas höher.

Allgemein macht sich am Devisenmarkt Entspannung breit. Nicht nur der Schweizer Franken, sondern auch der japanische Yen, der ebenfalls als sichere Alternative gilt, war wieder weniger stark gefragt. Ausschlaggebend war die Erholung der Börsen. Zu Wochenbeginn waren die Kurse an der chinesischen Börse und der chinesische Yuan nach einer verlängerten Handelspause stark gefallen. Grund war die Unsicherheit über die weitere Verbreitung und die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus.

An Konjunkturdaten stehen am Dienstag eher wenig Zahlen auf dem Programm. Von grösstem Interesse dürften Auftragsdaten aus der Industrie in den USA sein. Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück.

