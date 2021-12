Devisen: Euro weiter bei knapp 1,13 US-Dollar

Anzeige



FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Dienstag weiter an der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1280 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1278 Dollar festgesetzt.

Gegenüber dem Franken hält sich der Euro mit 1,0413 weiterhin über der Marke von 1,04. Am Vorabend notierte er nur unwesentlich darunter. Der US-Dollar hat sich über Nacht auf 0,9230 minim verteuert.

Am Dienstag sind wenige Konjunkturdaten mit marktbewegender Wirkung zu erwarten. In der Eurozone werden Produktionszahlen aus der Industrie veröffentlicht, in den USA stehen Preisdaten von Unternehmensebene an. Sie dürften den ungewöhnlich starken Preisauftrieb untermauern.

Äusserungen aus den Reihen der grossen Notenbanken fallen grösstenteils aus, da in dieser Woche zahlreiche Zinsentscheidungen auf dem Programm stehen. Vor ihren Sitzungen äussern sich die Zentralbanker in der Regel nicht mehr öffentlich.

