Devisen: Euro wegen Streit um EU-Haushalt unter Druck

NEW YORK (awp international) - Der Euro hat am Montag etwas unter dem Streit um den EU-Haushalt gelitten. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung mit zuletzt 1,1844 US-Dollar ähnlich viel wie im späten europäischen Nachmittagsgeschäft, aber weniger als am Morgen.

Das EUR/CHF-Währungspaar notierte am späten Montagabend bei 1,0810 und damit wenig verändert gegenüber dem Morgen. USD/CHF ging zu 0,9124 um nach 0,9122 am Morgen.

Dass Ungarn und Polen aus Protest gegen ein neues Verfahren zur Ahndung von Verstössen gegen die Rechtsstaatlichkeit ein Veto gegen den EU-Finanzrahmen für 2021 bis 2027 einlegten, verunsicherte die Anleger. Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil rechnet damit, dass frühestens auf dem regulären EU-Gipfel Mitte Dezember ein Durchbruch erzielt wird.

gl/he/ra