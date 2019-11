Devisen: Euro vor wichtigen US-Daten etwas schwächer

Der Euro hat sich am Freitag bis zum Mittag nur wenig bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1155 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Am Markt war die Rede von fehlenden Impulsen.

Auch der Franken tritt am Vormittag praktisch auf der Stelle. Der Euro wird wie am Morgen zu 1,1004 gehandelt, der US-Dollar hat sich gleichzeitig auf 0,9866 von zuvor 0,9859 leicht verteuert.

Anzeige



» Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Zum Wochenausklang richten sich die Blicke an den Finanzmärkten in Richtung USA. Dort werden am Nachmittag wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Zum einen stellt die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht vor. Zum anderen präsentiert das Institut ISM seinen Einkaufsmanagerindex für die Industrie. Die Unternehmensumfrage gilt als verlässliches Konjunkturbarometer für die grösste Volkswirtschaft der Welt.

In den USA äussern sich zudem einige hochrangige Notenbanker. Beachtung dürfte vor allem der Vizevorsitzende der US-Notenbank Fed, Richard Clarida, auf sich ziehen. Am Mittwoch hatte die Fed ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt und zugleich eine Pause von ihrem Lockerungskurs angedeutet.

FRANKFURT (awp international)