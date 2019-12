Devisen: Euro vor US-Zinsentscheid etwas schwächer

Anzeige



FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Mittwoch vor dem Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1090 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend.

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro über Nacht auf 1,0923 wieder leicht verteuert, womit der Abwärstrend der vergangenen drei Tage vorerst gestoppt ist. Auch der US-Dollar hat auf 0,9848 gegenüber dem Voraben etwas angezogen, die Höchststände des Vortages damit aber noch nicht erreicht.

Zur Wochenmitte blicken Analysten und Anleger nach Washington. Dort trifft die US-Notenbank Fed am Abend ihre Zinsentscheidung. Nach drei Zinssenkungen in diesem Jahr wird nicht mit einer weiteren Reduzierung gerechnet. Viele Beobachter stellen sich aber die Frage, unter welchen Umständen das Fed die abwartende Haltung ablegen könnte. Notenbankchef Jerome Powell hat nach dem Zinsentscheid Gelegenheit, auf derartige Fragen einzugehen.

