Devisen: Euro vor US-Arbeitsmarktdaten über 1,18 USD - etwas höher zum CHF

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Freitag vor neuen Daten vom US-Arbeitsmarkt gegenüber dem Dollar kaum von der Stelle bewegt. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1849 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0795 derweil etwas höher. Ein Dollar kostet 0,9114 Franken

Leicht belastet wurde der Euro durch Auftragsdaten aus der deutschen Industrie, die etwas schwächer ausfielen als erwartet. Ökonomen wertete die Daten allerdings überwiegend positiv, da es bereits der dritte Zuwachs in Folge war. Der Einbruch der Bestellungen in der Corona-Krise ist allerdings noch nicht ganz wettgemacht worden.

Am Nachmittag blicken die Anleger vor allem in Richtung USA. Es steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung auf dem Programm. Analysten rechnen mit einer weiteren Besserung, allerdings in langsamem Tempo. In der ersten Welle der Corona-Pandemie waren in den USA viele Millionen Menschen arbeitslos geworden. Von diesen Stellenverlusten ist bisher weniger als die Hälfte aufgeholt worden.

