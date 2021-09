Devisen: Euro vor Ifo-Geschäftsklima über 1,17 US-Dollar

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Freitag vor neuen Stimmungsdaten aus Deutschland über der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1741 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Zum Franken notiert der Euro ebenfalls wenig verändert bei 1,0857 Franken. Derweil wird die US-Währung mit 0,9250 Franken etwas höher bewertet als am Vorabend mit 0,9241 Franken.

Vor dem Wochenende steht mit dem Ifo-Geschäftsklima der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft auf dem Programm. Es wird mit einer leichten Eintrübung der Unternehmensstimmung gerechnet. Daneben melden sich zahlreiche Notenbanker zu Wort, darunter der Vorsitzende der US-Zentralbank Fed, Jerome Powell, und der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane.

/bgf/stk/pre/jb