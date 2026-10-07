Devisen: Euro verringert Minus zum Dollar und zum Franken

Zürich (awp) - Der Eurokurs hat seinen Rückstand aus dem europäischen Geschäft sowohl zum US-Dollar als auch zum Franken im US-Handel etwas verringert. Am späten Mittwochabend notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1198 Dollar respektive 0,9328 Franken und damit jeweils etwas höher als zum Tief am frühen Nachmittag, aber immer noch tiefer als am Morgen.

Die erneut verschärfte Lage am französischen Anleihemarkt belastete den Euro. Der Präsident der französischen Zentralbank, Emmanuel Moulin, sagte, dass Frankreich mit Blick auf das Staatsdefizit durchaus in einer Risikozone sei und der Haushaltsplan für 2027 wichtig werde, um die Finanzmärkte zu beruhigen.

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Derweil steht der Dollar zum Franken am Abend bei 0,8330 Franken und zeigt sich damit am Mittwoch kaum bewegt.

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