Devisen: Euro und Franken wieder leicht schwächer zum US-Dollar

Zürich (awp) - Der Euro hat am Donnerstag im späten US-Devisenhandel einen Teil der Gewinne wieder abgegeben. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1036 US-Dollar, nachdem sie im europäischen Währungsgeschäft in der Spitze bis auf 1,1116 Dollar geklettert war.

Auch der Franken büsste zuletzt wieder etwas an Terrain ein. Das USD/CHF-Paar ging am späten Abend bei 0,8610 um nach 0,8575 am frühen Abend. Die Spitze bzw. das Tagestief lag hier bei 0,8552. Im Vergleich zum frühen Mittwochabend hat der Franken somit im Top fast 3 Rappen zugelegt. Das EUR/CHF-Paar kostete zuletzt 0,9504 nach 0,9515 bzw. 0,9579 noch am Mittwochabend.

Euro und Franken reagierten damit mit einem Höhenflug auf das gewaltige Zollpaket der US-Regierung. Der Dollar geriet zu allen wichtigen Währungen massiv unter Druck. Neben Euro und Franken legte auch der japanische Yen deutlich zu.

awp-robot/