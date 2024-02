Devisen: Euro und Franken nach Vortagesverlusten stabilisiert

NEW YORK (awp international) - Der Euro hat am sich Mittwoch nach deutlichen Vortagsverlusten stabilisiert. Im New Yorker Handel wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt zu 1,0727 US-Dollar gehandelt nach 1,0716 am Morgen.

Der Schweizer Franken hat sich nach der Vortagesschwäche (tiefer als erwartet ausgefallene Januar-Inflation) ebenfalls stabilisiert und per Saldo zu den Hauptwährungen nur wenig bewegt. Das EUR/CHF-Paar notierte zuletzte bei 0,9504 nach 0,9494 am Morgen, bei USD/CHF waren es 0,8858 nach 0,8859. Am (gestrigen) Dienstagmorgen waren die entsprechenden Paare noch bei 0,9436 bzw. 0,8762 gehandelt worden.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Am Vortag hatten Daten zur Inflation in den USA dem Dollar kräftig Auftrieb verliehen. In der grössten Volkswirtschaft der Welt hatte sich die Teuerung zu Beginn des Jahres nicht so stark wie erwartet abgeschwächt, was gegen eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed spricht. Der Euro und der Franken hatten daraufhin deutlich nachgegeben.

/ajx/he