Devisen: Euro und Franken legen vor US-Arbeitsmarkt zum Dollar etwas zu

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht etwas zugelegt. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0561 US-Dollar nach 1,540 am Morgen. Der Kurs liegt damit gut einen Cent über dem in dieser Woche markierten Zehn-Monats-Tief.

Auch der Franken ist zum Greenback etwas stärker geworden. Für das USD/CHF-Paar wurden zuletzt 0,9120 bezahlt nach 0,9137 am Morgen. Für das EUR/CHF-Paar ergibt das kaum veränderte 0,9631 nach 0,9628 am frühen Morgen.

EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hat die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung im Fall einer steigenden Inflation bekräftigt. "Ich sehe immer noch Aufwärtsrisiken bei der Inflation", sagte Schnabel in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der kroatischen Zeitung "Jutarnji list". Weitere Zinserhöhungen könnten notwendig werden, falls diese Risiken Wirklichkeit würden. Höhere Zinsen stützen tendenziell eine Währung.

Zudem hat die Industrie in Deutschland im August deutlich mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Der Anstieg folgt auf einen starken Rückgang im Vormonat, der allerdings auch auf Sondereffekten basierte. Bankvolkswirte deuteten die Entwicklung tendenziell positiv. "Aus dem globalen verarbeitenden Gewerbe gab es in den vergangenen Wochen Anzeichen einer Stabilisierung", kommentierte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. Dies scheine sich zunehmend auch auf Deutschland auszuwirken.

Die Märkte warten jetzt auf den am Nachmittag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht aus den USA. Die Entwicklung ist von Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, da der Jobmarkt über die Lohnentwicklung Einfluss auf die Inflation hat. Setzt sich die tendenzielle Abkühlung der vergangenen Monate fort, wäre das den Währungshütern wohl nicht unrecht. Möglicherweise könnten sie dann auf weitere Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung verzichten.

/jsl/bgf/jha/pre