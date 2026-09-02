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02.09.2026 11:39:36
Devisen: Euro und Dollar legen vor Daten gegen Franken zu
Zürich (awp) - Am Devisenmarkt gewinnen sowohl der Euro als auch der US-Dollar vor Konjunkturdaten am Nachmittag weiter an Boden gegen den Franken. In den nächsten zwei Wochen entscheiden sowohl die EZB als auch die US-Notenbank Fed über ihre Leitzinsen. Während in der EU eine Zinserhöhung als sicher gilt, ist es in den USA noch nicht ganz so klar, auch wenn die Erwartungen an eine Zinsanhebung gestiegen sind. Die SNB hält ihre geldpolitische Lagebeurteilung dann am 24. September ab. Änderungen werden derzeit nicht erwartet.
Der Euro hat am Vormittag zum Franken etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet gegen Mittag 0,9433 Franken. Bei 0,9434 markierte der Euro ein neues Jahreshoch. Am Vortag lag die Gemeinschaftswährung noch unter der Schwelle von 0,94 Franken. Auch der US-Dollar machte gegenüber dem Schweizer Franken mit 0,8148 weiter an Boden gut (0,8127).
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Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1576 zeigt.
Am Nachmittag steht zunächst der ADP-Bericht zu den offenen Stellen an und ist der erste Fingerzeig für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Ende der Woche. Am Abend rückt auch der Konjunkturbericht der US-Notenbank, das Beige Book, in den Fokus.
awp-robot/dm
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