Devisen: Euro tritt zum US-Dollar auf der Stelle

NEW YORK (awp international) - Der Euro hat sich am Montag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0840 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts.

Gegenüber dem Franken hat der Euro seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Derzeit kostet die Einheitswährung 0,9744 Franken nach 0,9711 noch am Morgen. Das Dollar-Franken-Paar-Paar präsentiert sich derweil bei einem Stand von 0,8987 etwa auf dem Stand vom Freitagabend. Nach dem überraschenden Zinsentscheid der SNB am vergangenen Donnerstag hatte der Franken zu Dollar und Euro klar Federn gelassen.

Daten vom US-Immobilienmarkt belasteten den Dollar ein wenig. So sind die Verkäufe von neuen Häusern im Februar unerwartet gefallen. Der Immobilienmarkt kann sich auch auf den privaten Konsum auswirken. Daher beobachtet die US-Notenbank Fed die Entwicklung genau.

bek/he/ra