Devisen: Euro tritt bei 1,0750 US-Dollar auf der Stelle

NEW YORK (awp international) - Der Euro hat sich am Dienstag im späten US-Devisenhandel nicht mehr stärker bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0749 US-Dollar und notierte damit in etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts.

Auch der Franken bewegte sich zu den beiden Weltleitwährungen zuletzt kaum mehr vom Fleck. Aktuell kostet ein Euro somit 0,9356 Franken und der Dollar 0,8704 Franken.

Dem Euro fehlte es vor allem am Nachmittag an Impulsen. In den USA wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Belastet wird der Euro seit einigen Tagen durch den aufwertenden Dollar.

Hintergrund ist die überraschend robuste Konjunktur in den USA, die rasche Zinssenkungen durch die Zentralbank Federal Reserve trotz fallender Inflationsraten unwahrscheinlich macht. Zuletzt hatten sich gleich mehrere hochrangige Notenbanker in diese Richtung geäussert, darunter Fed-Chef Jerome Powell.

bek/he/mk