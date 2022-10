Devisen: Euro tritt auf der Stelle

NEW YORK (awp international) - Der Eurokurs hat sich am Montag im späten US-Devisenhandel kaum noch verändert. Die Gemeinschaftswährung bewegte sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,9870 US-Dollar.

Auch gegenüber dem Franken blieb der Euro am Abend bei 0,9888 nahezu stabil, am Morgen hatte er allerdings mit 0,9826 noch deutlich weniger gekostet. Der US-Dollar notiert derzeit mit 1,0015 wieder über der Parität, am Nachmittag war er zeitweise darunter gefallen.

Im europäischen Währungsgeschäft hatten schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone den Euro anfangs belastet. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Oktober weiter verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 47,1 Zähler. Der Indikator ist damit den sechsten Monat in Folge gesunken und liegt so tief wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Im weiteren Verlauf des Handels erholte sich der Euro aber wieder.

bek/he