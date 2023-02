Devisen: Euro steigt wieder über 1,07 US-Dollar - USD auch zum Franken schwächer

NEW YORK (awp international) - Der Euro hat sich am Montag etwas von seinen Ende letzter Woche erlittenen Verlusten erholt. Die Gemeinschaftswährung kletterte mit zuletzt gezahlten 1,0717 US-Dollar über die Marke von 1,07 Dollar. Allerdings war der Kurs im frühen Montagshandel mit 1,0656 Dollar noch auf den tiefsten Stand seit gut einem Monat gefallen.

Zum Franken notiert der Euro hingegen etwas tiefer. Nach 0,9875 Franken am Morgen geht er am späten Abend zu 0,9862 Franken um. Auch der Dollar büsste zum Franken an Wert ein: Am Montagabend notiert das Dollar-Franken-Paar bei 0,9201 nach 0,9253 im frühen Handel.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Entscheidende Konjunkturdaten wurden zu Wochenbeginn nicht veröffentlicht, sodass sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf Aussagen hochrangiger Notenbankvertreter richtete. Nach Einschätzung von Portugals Notenbankchef Mario Centeno wird das Tempo künftiger Zinsanhebungen vom mittelfristigen Preisausblick abhängen. Wenn sich abzeichne, dass die Inflationsrate in Richtung zwei Prozent falle, werde das Straffungstempo verringert, sagte Centeno dem Fernsehsender Bloomberg TV.

Die EU-Kommission bewertet indes die Inflationsaussichten etwas günstiger als bislang. So werde die Gesamtinflation in der Eurozone voraussichtlich von 8,4 Prozent im Jahr 2022 auf 5,6 Prozent in diesem Jahr sinken. Für 2024 werden 2,5 Prozent erwartet.

In den USA hat die Phase sinkender Inflationsraten nach Einschätzung der US-Notenbank bereits begonnen. Anleger warten deshalb bereits mit Spannung auf die Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise im Januar, die am Dienstag veröffentlicht werden. Es wird damit gerechnet, dass die Teuerung weiter zurückgegangen ist. Dies würde auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation hindeuten, sodass der Dollar gegenüber vielen anderen wichtigen Währungen nachgab. Stark steigende Zinsen stützen tendenziell eine Währung.

/la/jkr/jha/tih/he