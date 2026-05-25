Devisen: Euro steigt mit Hoffnung auf Beendigung des Iran-Kriegs

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FRANKFURT (awp international) - Über das Pfingstwochenende ist die Hoffnung auf einen Deal im Iran-Konflikt gestiegen. Am Devisenmarkt hat vor allem der Euro von der Entspannung im Nahen Osten profitiert.

Am späten Nachmittag des Pfingstmontags, an dem an einigen europäischen Börsenplätzen, nicht aber in der Schweiz oder in den USA gehandelt wird, rückte der Euro zum US-Dollar auf 1,1648 Dollar vor, nach Kursen um die Marke von 1,1610 am Freitagabend.

Zum Franken stieg der Euro in derselben Zeitspanne auf 0,9116 von 0,9109 Franken am Freitagabend. Und der Dollar fällt zum Franken auf 0,7827 nach 0,7844 Franken.

Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs hat den Euro etwas gestützt. Die Kursausschläge am Devisenmarkt hielten sich allerdings in Grenzen. Schliesslich hat US-Präsident Donald Trump Erwartungen an ein schnelles Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges gedämpft.

"Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Und auch vonseiten es Irans wurde kommuniziert, dass noch nicht alle Details zum Friedensplan geklärt seien.

Inmitten von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran reist eine iranische Delegation in die katarische Hauptstadt Doha. Wie die iranische Nachrichtenagentur Irib mitteilte, wollen der iranische Verhandlungsführer und Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf und Aussenminister Abbas Araghtschi die Führung Katars über Einzelheiten der Verhandlungen mit den USA informieren.

Abgesehen von Neuigkeiten zu den Iran-Verhandlungen gab es wenig Impulse. Schliesslich wird in wichtigen europäischen Ländern der Pfingstmontag begangen und in der Eurozone standen keine wichtigen Konjunkturdaten an. In den USA ist der Feiertag "Memorial Day".

Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4'569 Dollar. Das waren 59 Dollar mehr

als am Freitag.

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