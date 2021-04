Devisen: Euro steigt in Richtung 1,20 US-Dollar - EUR/CHF hält sich über 1,10

Anzeige



» Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.» Währungen handeln

FRANKFURT (awp international) - Der Euro setzt am Mittwoch den Aufwärtstrend fort. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1966 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Gegenüber dem Franken kann sich der Euro bei geringen Kursausschlägen über der Marke von 1,10 Franken halten. Aktuell kostet ein Euro 1,1008 nach 1,0998 Franken am Vorabend. Derweil wird der Dollar zu 0,9200 Franken gehandelt nach 0,9208 am Dienstagabend.

Der Euro profitiert weiterhin von einer Dollar-Schwäche, die am Dienstag nach der Veröffentlichung von Daten zur Preisentwicklung in den USA eingesetzt hatte. Im März war die amerikanische Inflationsrate deutlich gestiegen, von 1,7 Prozent im Vormonat auf 2,6 Prozent. Das Inflationsziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent wurde damit überschritten.

Der Anstieg der amerikanischen Inflation war aber "offensichtlich nicht stark genug für den Markt", erklärt Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank die Kursverluste des Dollar. Da die Fed ihre lockere Geldpolitik trotz der höheren Inflation fortsetzen dürfte, stehe die amerikanische Währung unter Druck.

Am Devisenmarkt bleibt die amerikanische Notenbank im Fokus. Am Abend wird der Konjunkturbericht des Fed erwartet. Konjunkturdaten fallen im Tagesverlauf als Impulsgeber weitgehend aus. Es werden nur wenige Kennzahlen veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Für Kursbewegung könnten aber noch Aussagen führender Notenbanker sorgen. Am Nachmittag steht eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf dem Programm, später werden auch Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell erwartet.

[ Mittwoch Mittwoch Dienstag Dienstag Dienstag (09.27) (07.21) (20.57) (16.48) (13.17)

EUR/USD 1,1966 1,1963 1,1945 1,1933 1,1888 USD/CHF 0,9200 0,9200 0,9208 0,9225 0,9249 EUR/CHF 1,1008 1,1007 1,0998 1,1005 1,0997 GBP/CHF 1,2695 1,2673 1,2658 1,2671 1,2694 USD/YPY 108,98 108,94 109,07 109,21 109,25 ]]

/jkr/bgf/mis/pre