Devisen: Euro stagniert in richtungslosem Handel - Franken schwächer

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Mittwoch in einem eher impulsarmen Handel unter dem Strich zum US-Dollar kaum von der Stelle bewegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1889 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zwischenzeitliche Gewinne konnten nicht gehalten werden.

Zum Schweizer Franken machte der Euro Boden gut. Er kostet nun 1,1084 Franken nach Kursen von um die 1,1050 Franken im frühen Geschäft. Der Dollar konnte sich zurück über die Marke von 0,93 vorarbeiten und geht am Mittwochnachmittag zu 0,9321 Franken um.

Die jüngste Abschwächung des Schweizer Frankens bezeichnete SNB-Vizepräsident Fritz Zurbrügg in einem Zeitungsinterview als "als willkommen und erfreulich". Wegen der aufgehellten Konjunkturaussichten sei die Nachfrage nach Franken zurückgegangen, sagte Zurbrügg.

Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief derweil zur Wochenmitte ohne klare Richtung. Stärkeres Interesse riefen Inflationsdaten aus den USA hervor, da sie den Hintergrund für die derzeit steigenden Kapitalmarktzinsen darstellen. Die Teuerung zog im Februar zwar an, was allerdings erwartet worden war.

Die steigenden Zinsen an den Anleihemärkten unterstützen derzeit vor allem den amerikanischen Dollar. Ausschlaggebend für die Entwicklung ist der Wachstums- und Inflationsschub, der von dem billionenschweren Konjunkturpaket der US-Regierung erwartet wird.

An den Finanzmärkten richten sich die Augen ebenso gespannt auf die Zinssitzung der EZB am Donnerstag. Zwar werden keine gravierenden geldpolitischen Weichenstellungen erwartet. Allerdings bereiten die steigenden Kapitalmarktzinsen der EZB zunehmend Kopfzerbrechen, da sie die Finanzierungsbedingungen für Verbraucher, Unternehmen und Staaten verschlechtern.

Bislang hat die Notenbank vor allem verbal interveniert, jedoch ohne grössere Wirkung zu erzielen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde dürfte zu dem Thema erneut Stellung beziehen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85655 (0,85704) britische Pfund und 129,12 (129,50) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde in am Nachmittag in London mit 1717 Dollar gehandelt. Das waren knapp zwei Dollar mehr als am Vortag.

