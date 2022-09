Devisen: Euro stabil unter Dollar-Parität - EUR/CHF hält sich über 0,96

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 0,9966 US-Dollar und damit etwas weniger als ein Dollar.

Auch zum Franken hat sich der Euro mehr oder weniger seitwärts bewegt und kostet aktuell 0,9605 Franken nach 0,9611 am Vorabend. Gegenüber dem US-Dollar hat der Franken minim an Wert verloren und wird derzeit zu 0,9640 Franken gehandelt nach 0,9630 am Mittwochabend.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Am Donnerstag stehen nachmittags zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm. Grosses Augenmerk dürfte auf Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel gelegt werden, da die Daten Hinweise auf die Stärke des privaten Konsums geben. Interesse dürften auch Preiszahlen vom Aussenhandel hervorrufen, da die Inflation derzeit eines der marktbeherrschenden Themen ist. Aus der Eurozone äussern sich einige ranghohe Zentralbanker.

/bgf/stk/pre/kw

FRANKFURT (awp international)