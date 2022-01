Devisen: Euro sinkt im US-Handel unter 1,13 US-Dollar

Anzeige



NEW YORK (awp international) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag mit dem US-Börsenstart an der Wall Street deutlich nachgegeben. Zuvor noch bis auf 1,1332 US-Dollar geklettert, sank die Gemeinschaftswährung zuletzt auf 1,1288 Dollar.

Gegenüber dem Franken hingegen hat der Euro auf 1,0411 von 1,0392 am späten Nachmittag klar angezogen. Auch der US-Dollar ist auf 0,9222 wieder klar über die Marke von 92 Rappen gestiegen. Am Nachmittag lag der Dollar noch leicht darunter.

ck/he