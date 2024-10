Devisen: Euro schwächt sich zu Franken und Dollar ab

Zürich (awp) - Der Euro hat am Dienstag sowohl zum US-Dollar als auch zum Franken an Wert eingebüsst. Bis am späten Abend fiel das EUR/USD-Paar gar mit 1,0798 Dollar unter die Schwelle von 1,08. So wenig hatte die Gemeinschaftswährung zuletzt Mitte August gekostet.

Zum Franken notiert der Euro derzeit mit 0,9349 Franken weiterhin klar unter der Schwelle von 0,94. Damit hat er seit Europaschluss kaum mehr nachgegeben, am Morgen war das EUR/CHF-Paar allerdings noch zu höheren Kursen um die 0,9366 Franken in den Tag gestartet. Der Dollar kostet derzeit 0,8658 Franken und bewegt sich kaum vom Fleck.

In Europa wird mit der weiteren Senkung der Leitzinsen gerechnet. Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte im Handelsverlauf dazu ihr jüngsten Aussagen weitgehend wiederholt. An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die EZB den Leitzins im Dezember erneut um 25 Basispunkte senken wird. Einige Anleger spekulieren angesichts der Konjunkturschwäche der Eurozone gar mit einem Schritt von 50 Punkten. Dies hat zuletzt den Euro belastet.

Ausserdem sprechen Marktbeobachter von einer stärkeren Nachfrage nach dem als sicher geltenden Dollar. Analysten der Dekabank weisen darauf hin, dass die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA seit dem Wochenende offenbar verstärkt im Fokus der Zinsmärkte stehe und sprachen von einer nervösen Stimmung unter den Investoren. Zugleich sprachen sich Mitglieder der US-Notenbank Fed ebenfalls für weitere Zinssenkungen aus.

