Devisen: Euro rutscht unter Marke von 98 Rappen

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

NEW YORK (awp international) - Der Euro ist am Donnerstag im US-Handel über 1,08 Dollar geblieben. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0839 Dollar. Der Franken zeigt sich sowohl zum Euro wie zum Dollar stärker.

So ist die europäische Währung zum Schweizer Franken unter die Marke von 98 Rappen gerutscht. Am Abend wurde sie bei 0,9796 Franken gehandelt und damit über einen halben Rappen tiefer als noch am Morgen. Der US-Dollar verbilligte sich zum Franken im Tagesverlauf ebenfalls deutlich. Am Abend wurde die US-Währung noch bei 0,9036 Franken gehandelt nach 0,9128 Franken am Morgen.

Der Dollar bekam im Tagesverlauf Gegenwind von Konjunkturdaten aus den USA, die durchweg schwach ausfielen. Neue Wachstumszahlen zeigten, dass die Wirtschaft im ersten Quartal stärker an Tempo verloren hat als bislang gedacht. Hinzu kamen höhere Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und trübe Daten vom Immobilienmarkt.

Unter dem Strich erhöhten die Daten die Möglichkeit, dass sich die US-Zentralbank Fed rascher von ihrer straffen Geldpolitik verabschiedet. Derzeit ist an den Märkten gerade mal eine Zinssenkung bis zum Jahresende vollständig eingepreist - während es zu Jahresbeginn noch bis zu sechs Reduzierungen gewesen waren. Die Fed zögert wegen der hartnäckigen Inflation, die zuletzt nur langsam gesunken ist.

/gl