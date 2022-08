Devisen: Euro reduziert Gewinne im US-Handel

NEW YORK (awp international) - Der Euro hat am Montag im New Yorker Handel einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0190 US-Dollar, nachdem sie im europäischen Nachmittagsgeschäft noch klar über 1,02 Dollar geklettert war.

Schaut man den Franken an, so hat dieser zum US-Dollar an Stärke verloren und nun wieder etwas gewonnen. Aktuell liegt das Paar USD/CHF bei 0,9558 nach 0,9528 am Nachmittag, damit aber immer noch etwas unter dem Stand vom Mittag. Der Euro kostet derweil 0,9739 Franken - und liegt somit weiter klar unter der Schwelle von 0,98 Franken.

So wird der Euro aktuell zu 0,9726 Franken gehandelt nach 0,9792 am Morgen. Auch der US-Dollar ist seit dem Morgen zum Franken etwas zurückgekommen. Das Dollar/Franken-Paar notiert zuletzt bei 0,9528 nach 0,9614 im frühen Handel. Das ist fast ein Rappen unter dem bisherigen Tageshoch von 0,9637.

Der Euro hatte sich zunächst etwas erholt, nachdem er am Freitag nach der Veröffentlichung eines starken US-Arbeitsmarktberichts unter Druck geraten war. Die US-Wirtschaft hatte im Juli überraschend viele Arbeitsplätze geschaffen, was die Spekulation auf eine weitere deutliche Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed verstärkte und dem Dollar Auftrieb verlieh.

Ein Mitglied der US-Notenbank gab nun Hinweise auf eine weitere deutliche Zinserhöhung. Die Fed sei auf dem Weg zur Eindämmung der Inflation noch lange nicht fertig, sagte die Präsidentin der regionalen Notenbank von San Francisco, Mary Daly, am Wochenende. Der Markt wartet jetzt auf die Veröffentlichung der Inflationszahlen für den Monat Juli am Mittwoch. Es wird ein leichter Rückgang der zuletzt sehr hohen Teuerung erwartet.

