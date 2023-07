Devisen: Euro notiert bei knapp 1,09 US-Dollar - Franken stabil

Anzeige



FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Freitag im frühen Handel knapp unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0894 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Zum Franken bewegt er sich bei einem Stand von 0,9756 ebenfalls eher seitwärts. Ein US-Dollar kostet aktuell 0,8954 Franken, was ebenfalls kaum verändert seit Donnerstagabend ist.

Zum Wochenausklang richtet sich die Aufmerksamkeit auf den amerikanischen Arbeitsmarkt. Am Nachmittag veröffentlicht die US-Regierung ihren monatlichen Stellenbericht. Die Zahlen haben hohe Bedeutung für den geldpolitischen Kurs der Notenbank Federal Reserve (Fed). Sie sieht in der geringen Arbeitslosigkeit vor allem Inflationsrisiken, weil der Mangel an Arbeitskräften deren Position in Lohnverhandlungen stärkt. Am Donnerstag hatten sehr robuste Job-Zahlen des Dienstleisters ADP für Wirbel an den Finanzmärkten gesorgt.

