Devisen: Euro nach US-Konjunkturdaten unter Druck

NEW YORK (awp international) - Der Euro ist am Montag nach der Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0735 US-Dollar und damit einen knappen halben Cent weniger als vor der Bekanntgabe. Die Europäische Zentralbank hatte wegen Ostern zuletzt am Donnerstag Referenzkurse festgesetzt. Auch an den wichtigsten Börsen der Region geht es erst am Dienstag weiter.

Der Schweizer Franken notiert derweil zum US-Dollar etwas schwächer als noch vor der langen Osterpause. Der Dollar kostet derzeit 0,9054 Franken und liegt damit gut über der Schwelle von 0,90. Der Euro geht derweil zu 0,9776 Franken um.

Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich im Februar unerwartet deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM war von 47,8 Punkten im Vormonat auf 50,3 Punkte gestiegen und liegt damit erstmals seit September 2022 wieder über der Schwelle von 50 Punkten, was auf eine expandierende Industrie hinweist.

In London fand feiertagsbedingt kein Goldhandel statt.

