Devisen: Euro nach neuem 20-jährigen Tagestief kaum bewegt im US-Handel

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

NEW YORK (awp international) - Der Euro hat sich am Freitag im US-Handel kaum bewegt. Nach einem weiteren 20-jährigen Tiefstand zum US-Dollar kostete die europäische Gemeinschaftswährung rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,0175 Dollar. Der Dollar kostete damit 0,9840 (0,9823) Euro.

Der Euro hat im Verhältnis zum Franken im Laufe des Nachmittags wieder deutlich an Wert gewonnen, nachdem er am Vormittag noch auf einen historischen Tiefststand von 0,9866 Franken gefallen war. Am späten Abend wird das Euro-Franken-Paar mit 0,9945 fast einen Rappen stärker gehandelt. Allmählich nähern sich Euro und Franken wieder der Parität an. Auch zum US-Dollar verlor der Franken im Tagesverlauf an Wert. Derzeit liegt der Kurs bei 0,9773 Franken.

/ck/stw/cg