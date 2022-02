Devisen: Euro mit verschärfter Ukraine-Krise fast unter 1,13 USD

FRANKFURT (awp international) - Der Euro ist am Montag im späten Handel fast unter 1,13 US-Dollar gefallen. Zuvor war bekannt geworden, dass Russland die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkennen will.

Auch zum Franken fiel der Euro weiter, nachdem er am Nachmittag klar unter die Marke von 1,04 Franken gefallen war. Zuletzt kostet er 1,0357 Franken nach 1,0457 am Morgen. Auch der Dollar war mit 0,9158 Franken zuletzt weniger Wert als noch am Morgen mit 0,9198.

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell sagte am Montagabend in Brüssel, er werde im Fall einer Anerkennung der von pro-russischen Separatisten beanspruchten Gebiete in der Ostukraine "Sanktionen auf den Tisch legen". Dann werde es eine Entscheidung des zuständigen EU-Aussenminister geben.

Allerdings ist das Handelsgeschehen schwer zu interpretieren, da wegen eines Feiertages die Börsen in den USA geschlossen sind. Den ganzen Tag über hatte die Ukrainekrise beim Eurokurs für eine Berg- und Talfahrt gesorgt.

