Devisen: Euro leichter vor EZB-Zinsentscheid

Zürich (awp) - Der Euro hat am Mittwoch einen Tag vor der EZB-Zinssitzung zur Schwäche sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch dem Franken tendiert. Ökonomen gehen von einer weiteren Senkung der Leitzinsen im Euroraum aus, wahrscheinlich um 25 Basispunkte auf dann 3,50 Prozent.

Zuvor stünden auch keine weiteren marktbewegenden Daten an und die Notenbankvertreter befänden sich in der "Blackout Period", werden sich also öffentlich nicht mehr äussern, schrieben die Analysten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar.

Das Euro/Franken-Paar verharrt mit Kursen von 0,9389 unter der Marke von 0,94. Zum US-Dollar blieb der Eurokurs mit 1,0896 weiter knapp unter der Marke von 1,09 und damit nahe dem tiefsten Niveau seit Anfang August.

Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich ebenfalls kaum von der Stelle. Am Vormittag blieb es in einer engen Spanne, mit einem Kurs von zuletzt 0,8616.

