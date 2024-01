Devisen: Euro leicht im Plus

NEW YORK (awp international) - Der Euro hat am Freitag im US-Handel zum US-Dollar etwas zugelegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0892 Dollar.

Auch zum Franken blieb der Euro mehr oder weniger stabil: das EUR/CHF-Papier wurde am frühen Abend bei 0,9468 gehandelt und damit nur 14 Stellen höher als am Morgen. Ebenfalls fast auf dem Gleichstand wie am Morgen bewegte sich das USD/CHF-Paar am Abend mit 0,8692.

Robuste US-Konjunkturdaten hatten zuletzt Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung in den Vereinigten Staaten gedämpft, was dem Dollar Auftrieb verlieh. Das Bild einer starken Konjunktur wurde am Freitag durch die deutlich gestiegenen Verbraucherstimmung gestützt. Das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima stieg auf den höchsten Stand seit Juli 2021. Verantwortlich für die verbesserte Stimmung war die tendenziell rückläufige Inflation.

edh/he/ra