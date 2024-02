Devisen: Euro legt zum US-Dollar wenig verändert - Yen wertet auf

Anzeige



FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Donnerstag zum US-Dollar wenig bewegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0830 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen.

Dagegen hat sich der Franken gegenüber Euro und Dollar leicht abgeschwächt. Das Euro/Franken-Währungspaar steht aktuell bei 0,9539 nach 0,9516 noch am Morgen. Das Dollar-Franken-Paar hat derweil die 88-Rappen-Marke überwunden und kostet zuletzt 0,8805 nach 0,8781 noch im Frühgeschäft.

Der Handel verlief ohne klare Richtung. Inflationsdaten aus mehreren Bundesländern deuteten am Vormittag auf einen abermaligen Rückgang der Inflation in Deutschland hin. Zahlen für Februar werden um 14 Uhr erwartet. Preisdaten aus Frankreich und Spanien zeichneten ebenfalls das Bild rückläufiger Teuerungsraten. Die Inflation liegt aber immer noch über dem mittelfristigen EZB-Ziel für die gesamte Eurozone von zwei Prozent.

Kursgewinne verzeichnete der japanische Yen. Gegenüber Dollar und Euro ging es jeweils um knapp ein halbes Prozent nach oben. Am Markt wurden Äusserungen von Notenbankdirektor Hajime Takata als Grund genannt. Er gab Signale für eine Abkehr von der extrem lockeren Geldpolitik. Das Inflationsziel komme in Reichweite, die Rahmenbedingungen für die anstehenden Lohnverhandlungen seien günstig. Die Bank of Japan steht im Gegensatz zu vielen anderen Notenbanken vor einer Straffung ihrer Geldpolitik.

Am Nachmittag richtet sich das Interesse auf das von der US-Zentralbank Fed stark beachtete Inflationsmass PCE. Angesichts sinkender Inflationsraten stellt sich wie in der Eurozone die Frage, wann die Federal Reserve ihre Geldpolitik zu lockern beginnt. Neben den Preisdaten werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und Daten vom Immobilienmarkt erwartet.

