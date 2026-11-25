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Zürich (awp) - Der Euro hat am frühen Mittwochabend deutlich zugelegt. Aktuell wird die europäische Gemeinschaftswährung zu 0,9123 Franken gehandelt nach 0,9087 am Nachmittag. Zum Dollar geht der Euro zu 1,0979 Dollar fester um nach zuvor 1,0941. Derweil tritt der Kurs des Dollar/Franken-Paars bei zuletzt 0,8309 Franken auf der Stelle.

Seit Anfang September steht der Euro zum Dollar unter Druck. Am Montag war der Kurs zeitweise gar auf 1,0881 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit April 2025 gefallen. Im bisherigen Jahresverlauf sank der Wert des Euro um knapp sieben Prozent. Zum Franken war der Dollar in den letzten Tagen auf über 0,84 Franken geklettert. Auf einem so hohen Niveau tendierte der "Greenback" zuletzt vor rund anderthalb Jahren.

awp-robot/mk