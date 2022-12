Devisen: Euro legt weiter zu und steigt bis auf 1,0672 US-Dollar

FRANKFURT (awp international) - Der Euro ist am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA gestiegen und hat an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Gegen Mittag erreichte die Gemeinschaftswährung ein Tageshoch bei 1,0672 US-Dollar, nachdem sie am Morgen bei 1,0630 Dollar gehandelt worden war. Zuletzt kostet der Dollar aber mit 1,0650 wieder etwas weniger.

Auch gegenüber dem Franken hat sich der Dollar leicht abgeschwächt und kostet aktuell 0,9274 nach 0,9287 Franken am Morgen. Am Vortag war der Dollar zeitweise noch bis auf 0,9232 gefallen. Dies ist der tiefste Stand seit dem Frühling. Derweil notiert das Währungspaar EUR/CHF mit 0,9876 gleich hoch wie am Morgen.

Am Vortag war der Euro nach der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten um mehr als einen Cent gestiegen. Im November hatte sich die amerikanische Inflation stärker als erwartet abgeschwächt. Ökonomen sprechen von einer leichten Entspannung und gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed weniger aggressiv gegen die hohe Inflation vorgehen wird. Dies hat den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen.

Der Markt wartet auf die Zinsentscheidung der Fed am Abend. Es wird damit gerechnet, dass die Notenbank den Leitzins nur noch um 0,50 Prozentpunkte anheben wird und nicht mehr wie zuletzt um 0,75 Prozentpunkte. Die Anleger warten aber vor allem gespannt auf Aussagen des Notenbankpräsidenten Jerome Powell, die Hinweise auf den Zeitpunkt geben könnten, wann die Fed den Zyklus der Zinserhöhungen stoppen könnte.

