Devisen: Euro legt weiter zu

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt spielt der Euro auch am Dienstag seine Stärke gegen den zuletzt eher schwächelnden US-Dollar weiter aus. Die erhoffte Zustimmung des deutschen Bundestages im Tagesverlauf zum geplanten Finanzpaket stärkt die Gemeinschaftswährung, während der Dollar durch die Zölle und steigende Unsicherheit bei Konsumenten und Unternehmen im Land seinen Wachstumsvorteil langsam verspielt.

Mit Blick auf die anstehende US-Notenbanksitzung am morgigen Mittwoch herrscht zudem etwas Zurückhaltung am Markt, wenn auch noch keine Zinssenkung erwartet wird. In der Schweiz steht die geldpolitische Lagebeurteilung der SNB dann am Donnerstag an.

So steigt der Euro im Vormittagshandel weiter und legt auf 1,0936 US-Dollar nach 1,0904 im frühen Handel zu. Auch zum Franken macht die europäische Gemeinschaftswährung mit 0,9627 nach zuvor 0,9614 Franken weiter an Boden gut.

Der US-Dollar schwächte sich am Vormittag auch zum Franken leicht ab und wird zurzeit bei 0,8800 nach 0,8812 Franken im frühen Geschäft gehandelt.

awp-robot/dm/ra