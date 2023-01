Devisen: Euro legt weiter zu

Anzeige



FRANKFURT (awp international) - Der Euro ist am Montag mit weiteren Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0680 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende.

Zum Schweizer Franken legte die Gemeinschaftswährung auf zuletzt 0,9883 zu. Vor dem Wochenende hatte der Euro 0,9875 Franken gekostet. Der US-Dollar hat sich im Gegenzug auf 0,9251 von zuvor 0,9277 Franken verbilligt.

Zum Wochenstart dürften Marktteilnehmer auf Produktionsdaten aus der deutschen Industrie achten. Auftragszahlen hatten am Freitag zwar deutlich enttäuscht. Da die Unternehmen jedoch über ein dickes Auftragspolster verfügen, wird mit einem leichten Produktionszuwachs gerechnet. Ein Auge dürften Anleger auch auf die Sentix-Konjunkturerwartungen werfen, da der Wirtschaftsindikator besonders früh im jeweiligen Berichtsmonat veröffentlicht wird.

