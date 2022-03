Devisen: Euro legt noch etwas zu

Anzeige



NEW YORK (awp international) - Der Euro ist am Dienstag im späten US-Devisenhandel gestiegen. Mit 1,0907 US-Dollar wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt gehandelt. Zeitweise hatte der Euro bis auf 1,0958 Dollar zugelegt. Am Vortag war der Euro mit rund 1,08 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 gefallen.

Marktteilnehmer begründeten die leichte Erholung des Euro vor allem mit dem weitgehenden Ausbleiben neuer schlechter Nachrichten aus der Ukraine. Diese hatten den Euro zuletzt stark belastet. Als sicher empfundene Währungen wie der Dollar oder der Schweizer Franken waren am Dienstag etwas weniger stark gefragt, nachdem sie in den vergangenen Tagen von der grossen Verunsicherung profitiert hatten.

Zum Schweizer Franken konnte sich der Euro am Abend wieder deutlicher über der 1,01-er Marke behaupten, nachdem sich das Währungspaar in den letzten Tagen nahe oder gar unter der Parität bewegt hatte. Derzeit kostet ein Euro 1,0135 Franken. Der Dollar wird zu 0,9290 gehandelt und damit ebenfalls etwas höher als im frühen Handel.

bek/he/ra