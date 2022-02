Devisen: Euro legt nach Fed-Protokoll noch zu

NEW YORK (awp international) - Der Euro hat am Mittwoch im späten US-Devisenhandel die Gewinne zum US-Dollar noch etwas ausgebaut. Im Anschluss an die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung legte der Euro zu und kostete zuletzt 1,1389 US-Dollar und damit etwas mehr als im europäischen Währungsgeschäft.

Auch der Franken gewann zur US-Währung an Wert und fiel bis auf die Marke von 0,92 zurück. Aktuell geht der "Greenback" zu etwas höheren 0,9212 Franken um, während der Euro 1,0491 Franken kostet. Dabei fiel die Gemeinschaftswährung am Nachmittag unter die Schwelle von 1,05.

Die US-Notenbank Fed steht ganz offensichtlich vor einer ersten Zinsanhebung in der Corona-Pandemie. Es sei bald angebracht, den an der Nulllinie liegenden Leitzins anzuheben, heisst es in dem Protokoll zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses FOMC, das am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Zur Begründung wird auf die hohe Inflation verwiesen, die derzeit klar über dem Zielwert der Fed von zwei Prozent liegt. Ausserdem nennt die Notenbank künftige Inflationsrisiken und den robusten Arbeitsmarkt als Gründe für steigende Zinsen.

Daneben steht an den Finanzmärkten weiterhin die Ukraine-Krise im Fokus. Zwar hat sich die Lage zuletzt etwas entspannt, die Situation bleibt aber heikel. Russland gibt an, einen Teil seiner Truppen von der ukrainischen Grenze abgezogen zu haben, die Nato und die US-Regierung sehen keine Anzeichen für einen solchen Abzug.

An den Märkten wird jedoch auf eine diplomatische Lösung gesetzt, was auf der Weltreservewährung US-Dollar etwas lastet.

