Devisen: Euro legt in ruhigem Umfeld zu Dollar und Franken etwas zu

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Dienstag in einem insgesamt freundlichen Umfeld leicht zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0549 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Unterstützung erhält der Euro durch einen schwächeren US-Dollar, der gegenüber vielen Währungen an Boden verliert.

Gegenüber dem Franken hat sich der Dollar bei einem Stand von 0,9667 Franken allerdings mehr oder weniger auf dem Niveau vom Morgen gehalten. Entsprechend notiert das Euro/Franken-Paar bei 1,0199 etwas höher als noch am Morgen.

Marktteilnehmer sprechen von einem ruhigen Handel. Die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten lasse den Dollar als weltweite Reservewährung ebenfalls weniger lukrativ erscheinen. Konjunkturdaten, die für grössere Kursbewegung sorgen könnten, stehen am Dienstag nur wenige auf dem Programm. Allenfalls Zahlen vom zuletzt schwächelnden US-Häusermarkt könnten am Nachmittag grösseres Interesse hervorrufen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte am Vormittag Daten zur Leistungsbilanz der Eurozone im April. Das Defizit des Vormonats weitete sich aus. Defizite in der Leistungsbilanz sind für den Währungsraum ungewöhnlich. Normalerweise weist die Eurozone vor allem wegen ihrer regen Warenexporte Überschüsse in der Leistungsbilanz aus.

