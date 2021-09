Devisen: Euro legt in ruhigem Umfeld leicht zu

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Freitag in einem ruhigen Umfeld leicht zugelegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1782 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen.

Zum Franken verteuerte sich der Euro weiter - aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0927 Franken. Das EUR/CHF-Paar hat damit die 200-Tagelinie überschritten, merken Charttechniker an. Nun stehe aber ein wichtiger Widerstand bei 1,0941 Franken an. Das Währungspaar USD/CHF (0,9274) tritt derweil mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Impulse an den Finanzmärkten hielten sich in Grenzen. Dem Markt fehlte es an Impulsen. Es wurden zwar die Inflationsdaten aus der Eurozone für den Monat August veröffentlicht. Es handelte sich aber nur um eine zweite Schätzung. Die Daten aus der ersten Erhebung wurden bestätigt.

Demnach hat die Inflation im Euroraum im August deutlich zugelegt und den höchsten Stand seit fast zehn Jahren erreicht. Die Verbraucherpreise sind gegenüber dem Vorjahr um 3,0 Prozent gestiegen. Im Juli hatte die Rate noch bei 2,2 Prozent gelegen.

Am Nachmittag könnte die US-Verbraucherumfrage der Uni Michigan die Märkte bewegen./jsl/bgf/jha/ra/kw