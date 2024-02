Devisen: Euro legt im US-Handelsverlauf wieder zu

NEW YORK (awp international) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im US-Handelsverlauf nach anfänglichen Verlusten wieder zugelegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,0775 US-Dollar.

Zum Franken geht der "Greenback" derweil zu 0,8744 Franken nach 0,8732 Franken am Morgen um. Der Euro kostet derweil 0,9426 Franken nach 0,9414 Franken im frühen Geschäft.

Allgemein hielten sich die Kursausschläge am Devisenmarkt in Grenzen. Dem Markt fehlte es an entscheidenden Impulsen. Auch die in den USA rückläufigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bewegten die Kurse kaum. Ein weiterhin robuster Arbeitsmarkt spricht eher gegen baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed.

